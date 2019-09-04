Глава Минэкономразвития заявил о необходимости строительства платной трассы Москва — Екатеринбург

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме заявил, что проехал по трассе М7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) до Тольятти и считает, что в России необходимо строить новые платные дороги, в первую очередь до Владимира и Екатеринбурга.

По его словам, «связывание центральных регионов России с Уралом очень важно с точки зрения экономического развития». Орешкин подчеркнул, что строительство надо осуществить не позднее 2030 года и начать с создания новой трассы от Москвы до Владимира, а уже потом решить вопрос наличия финансовых ресурсов и по годам распланировать эту работу.