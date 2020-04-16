Глава Минэкономразвития решил проверить выдачу банками нулевых кредитов бизнесу и не смог взять заём

Министр экономического развития Максим Решетников решил лично проверить, как российские банки выдают так называемые нулевые кредиты представителям малого и микробизнеса, и в итоге не смог взять заём, пишет РИА Новости.

Глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман рассказал СМИ, что банки уже выдали таких займов на 500 млн рублей. Однако оказалось, что взять кредит невозможно. Решетников позвонил в два крупнейших банка (какие именно — не уточняется): в первом ему заявили, что постановление правительства о запуске программы ещё не подписано, в другом предложили выдать беспроцентный кредит в мае.

С 8 апреля российские банки начали выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат, но накануне Путин заявил, что эта мера оказалась неэффективной, так как кредитные организации неохотно идут навстречу заёмщикам.