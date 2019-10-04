Глава МИД Украины анонсировал новый обмен заключёнными с Россией

На следующей неделе состоится «масштабный обмен» заключёнными между Украиной и Россией, сообщил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем ещё более масштабный обмен», — сказал Пристайко.

7 сентября Россия и Украина провели обмен заключёнными в формате «35 на 35» — в частности, Киев освободил главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского и бывшего командира ПВО в ДНР Владимира Цемаха, а Москва — режиссёра Олега Сенцова и 24 украинских моряков, арестованных в Керченском проливе.

После обмена президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о «дальнейших контактах». 13 сентября стало известно, что Киев передал Москве списки задержанных для нового обмена.