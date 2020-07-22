Глава МЧС предложил оборудовать в Свердловской области больше пляжей, чтобы дети меньше тонули в воде

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев попросил власти Свердловской области оборудовать больше пляжей для купания, чтобы уменьшить число детей, погибших в воде.

Заявление министра прозвучало на совещании в Екатеринбурге по итогам потопа в Нижних Сергах, где также обсудили, что в этом году детская смертность на реках и озёрах значительно возросла.

«Когда проводили анализ, мы выяснили, что у нас 15% людей погибают в границах населённых пунктов, 85% — вне. Понятно, что в деревнях на речках ничего не оборудовано. Но здесь нужно подумать [об этой проблеме]. У нас были спасатели-студенты, они готовы где-то выходить на городские пляжи и работать спасателями. Надо использовать всё что угодно», — сказал Зиничев.

По данным ГУ МЧС, в целом в этом году в России число утонувших детей увеличилось на 23%. Помимо отсутствия оборудованных пляжей, рост статистики связывают с аномальной жарой и санитарными ограничениями, из-за которых детские лагеря открылись не вовремя и не полностью. В Свердловской области, по данным на 22 июля, на водоёмах погибли 15 детей. В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 9 смертей среди несовершеннолетних.