Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в ходе учений в Норильске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам одного из источников РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съёмки для учебного фильма МЧС, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съёмочной группы. Сотрудник съёмочной группы также погиб, говорит источник РБК.

«Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Погиб как спасатель. Земля пухом», — написала в своём телеграм-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления. 28 июля 2016 года Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, 7 октября 2016 года — заместителем директора ФСБ России. В мае 2018 года Зиничева утвердили на должность главы МЧС России.