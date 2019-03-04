Глава Кургана Сергей Руденко ушёл в отставку

Глава Кургана Сергей Руденко сложил с себя полномочия, временно исполняющим его обязанности назначен депутат гордумы Игорь Прозоров, пишет Ura.ru.

Неожиданно для коллег и подчинённых Руденко попросил сложить с него полномочия (в том числе и депутата) по состоянию здоровья. Гордума проголосовала за отставку Сергея Руденко как главы Кургана и члена представительного органа.

Неофициально источники среди региональной элиты сообщают о продолжающейся ротации основных региональных руководителей, признанных неэффективными. Ранее с участием Сергея Руденко продолжил развиваться скандал с неоправданно низкой арендой городского сада Кургана.

Сергей Руденко возглавлял Курган с 2014 года. О возможном уходе мэра Кургана с поста сообщалось ещё в 2018 году. Тогда Ura.ru уточняло, что руководство региона может поменять систему управления в областном центре, оставив только одного градоначальника.