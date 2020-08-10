Глава КГБ Белоруссии заявил о предотвращении покушения на Светлану Тихановскую

Глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик рассказал, что его ведомство предотвратило покушение на кандидата на пост президента Светлану Тихановскую.

«Из так называемого объединенного штаба оппозиции была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской. Перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что “нужна сакральная жертва”. Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», — цитирует выступление Вакульчика издание «Подъём».

Президент Александр Лукашенко также рассказал журналистам, что был вынужден направить людей на охрану штаба политической соперницы.

«Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил... И нам пришлось 120 человек выделить, для того чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса. Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами. Поэтому вынуждены были взять их под охрану. Они это не ценят. Скоро оценят», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

При этом, как пишет РИА «Новости», пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина заявила, что их штаб не обращался к властям с просьбой о защите в ходе протестных акций после президентских выборов.