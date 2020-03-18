Глава Камышлова шокировал местных жителей, подготовив указ «о срочных захоронениях трупов людей» при крупных ЧС

Администрация Камышловского городского округа Свердловской области подготовила проект документа «Об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях», пишут Znak.com и «Вечерние ведомости».

Согласно тексту постановления, принять такое постановление местные власти намерены «с целью заблаговременной подготовки работ по захоронению тел погибших в случае возникновения военных действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повлекших массовое поражение населения с летальным исходом». Документ опубликован на сайте местных властей ещё 10 марта, накануне должна была завершиться его антикоррупционная экспертиза.

Документом глава округа утверждает состав комиссии по срочному захоронению трупов людей, перечень мест возможного захоронения и порядок работы. В нём говорится, что идентификация тел, регистрация смерти, доставка трупов, погребение, исполнение, оперативность и гуманность процедур «остаются незыблемыми», в то время как другие права граждан будут ограниченны «в силу жёстких временных рамок». Постановление также регулирует порядок массовых захоронений в братских могилах, в которых можно будет захоронить до 100 трупов.

«При погребении больных, умерших вследствие тяжёлых инфекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для этого труп завёртывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола или 10% раствором хлорной извести, засыпаемой на дно могилы слоем в 2–3 сантиметра», — говорится в проекте постановления.

Пока документ официально не утверждён. Аналогичные регламенты уже приняты во многих городах в соответствии с федеральным законодательством «О гражданской обороне», требованиями МЧС и правительства региона; тем не менее некоторые находят время публикации документа неудачным и способным посеять панику на фоне распространяющейся информации об эпидемии коронавируса и официально подтверждённом первом случае в Свердловской области.