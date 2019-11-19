Глава Калужской области предложил «дать пинка» чиновникам за ремонт дорог

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подверг критике местных чиновников, по вине которых затянулись сроки завершения работ по строительству и ремонту дорог, пишет местное издание «Калужские новости».

«Я, кстати, хотел попросить извинения у жителей областного центра за те безобразия, которые произошли в результате неумелой организации этих работ городскими специалистами. Люди, которые организовывали эту работу, не поощрения должны получать, не награды, а пинком под зад. А то мы ещё там, я смотрю, какие-то награды им выдаём», — сказал глава региона.

По словам Артамонова, каждым участком должны руководить профессионалы.

«Тогда будет порядок. Не этим измеряется мастерство, что он друг, брат, сват. Не должно быть этого вообще, даже в мыслях», — добавил Артамонов.

Строительство и ремонт дорог в Калужской области осуществляются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которая едва не оказалась под угрозой срыва. Работы планировалось завершить к 1 сентября, однако они ведутся по сей день. Чиновники намерены закончить работы к 1 декабря 2019 года.