Глава ГИБДД выступил против переэкзаменовки водителей при замене прав

Глава ГИБДД Михаил Черников высказался против идеи заново экзаменовать автомобилистов, у которых закончился срок действия водительского удостоверения, передаёт ТАСС.

По его словам, подобные изменения противоречат общепринятым международным нормам, в первую очередь венской Конвенции о дорожном движении.

«Фактически никаких требований о сдаче экзаменов нет. Единственное [что необходимо] - это медицинский контроль и соответствующее обновление в базе данных, это делается в режиме наших госуслуг. Проблем никаких нет, и поэтому что-то новое изобретать смысла нет, иначе мы выйдем из общепринятых международных норм и правил», - сказал Черников.

Кроме того, глава ГИБДД заявил, что в ближайшее время автомобилистам при замене водительских удостоверений «абсолютно ничего» сдавать не потребуется.

Ранее, 13 марта, руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин заявил, что столичные власти рассматривают возможность автоматически продлевать действие водительских прав, если у владельца истекающего документа нет критического объёма нарушений. Позже в МВД отказались от этой идеи, аргументировав это тем, что водители для замены прав обязаны получать медицинскую справку.