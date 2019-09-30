Глава ГИБДД анонсировал введение электронных водительских прав

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил ТАСС, что водительские права в России скоро можно будет предъявлять со своего смартфона. По его словам, в настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений.

«Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости», — отметил Черников.

Он уточнил, что электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению, при этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковые права их можно будет оформить в обычном виде, как сейчас.

Точные сроки введения электронных водительских прав глава ГИБДД не озвучил, отметив, что ещё предстоит провести модернизацию оборудования и внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты.