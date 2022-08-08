Глава ГГО Летников пообещал отремонтировать полуразрушенный мост в деревне Сарапулка после жалоб жителей 

В деревне Сарапулка Горноуральского городского округа после обращения жительницы к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отремонтируют ветхий мост. Деревня находится в 68 километрах от Нижнего Тагила, в ней постоянно проживает всего четыре человека. Летом число жителей увеличивается до 20 человек.

Ранее жительница Сарапулки Ирина Смирнова обратилась к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой построить мост через овраг, который ведёт к колодцу.

«В деревне есть мостик через овраг, разделяющий две части деревни. Мостик важный — по нему люди ходят к колодцу, чтобы набрать воды, по нему ходят фельдшеры скорой помощи. Мостик практически разрушился, ходить по нему опасно. Ирина Аркадьевна пишет, что люди, которые теперь не могут добраться до колодца, вынуждены пить воду из ручья», — написал в своём Telegram-канале Евгений Куйвашев.

После обращения жительницы деревни губернатор связался с главой Горноуральского городского округа Дмитрием Летниковым. Тот пообещал до 22 августа построить мостик на средства благотворителей, поскольку, по словам Летникова, мост не находится на балансе округа.