Глава ФАС усомнился в возможности блокировки Telegram

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев не верит, что Роскомнадзор сможет полностью заблокировать мессенджер Telegram, но желает ведомству удачи, пишет агентство экономической информации «Прайм».

«Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», — заявил Артемьев.

Ущерб от блокировки мессенджера глава ФАС оценил как «очень большой».

«Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено всё вообще вокруг могучим ураганом», — пояснил чиновник.

По его словам, перед введением данной меры «надо быть уверенным тысячу раз» и «если делаешь — надо делать до конца».

«Государство не может позволить себе садиться в лужу. Это очень печально», — сказал Артемьев.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Был ограничен доступ к более 16 миллионам IP-адресов Amazon и Google. В результате действий Роскомнадзора пострадали интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, сервисы онлайн-заказа такси, мессенджер Viber, а также социальная сеть «Одноклассники». Между тем Telegram продолжает работать на территории России.

РКН сообщил, что переговоры с Amazon с требованием прекратить предоставлять IP-адреса для обхода блокировки не дали положительных результатов. По словам замглавы ведомства Вадима Субботина, с Google «начат предметный диалог».