Глава ФАС назвал экономику России отсталой и полуфеодальной

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев в интервью «Коммерсанту» заявил, что экономика страны во многом остаётся отсталой и полуфеодальной.

По его мнению, хуже всего ситуация обстоит в малоразвитых регионах.

«Конкуренцией там и не пахнет. А конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит: деньгами-то всё что угодно можно закидать, если они есть. Но на всё денег не хватит. Поэтому мы полагали, что конкуренция должна развиваться», — сказал Артемьев.

Он напомнил, что правительство одобрило 18 отраслевых программ развития конкуренции. Соответствующие поручения были направлены всем 84 субъектам РФ.