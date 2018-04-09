Глава ЕВРАЗа заявил о возможной отмене США пошлин на сталь для НТМК

Группа компаний ЕВРАЗ, в которую входит Нижнетагильский металлургический комбинат, уже ощутила влияние введённых США заградительных пошлин на сталь, заявил «Ведомостям» президент компании Александр Фролов. По его словам, под действие пошлины попали слябы, которые на момент введения санкций, находились в пути. Фролов отметил, что влияние пошлин немного нивелировалось ростом спроса на сталь в США.

«Нам сегодня ещё немного помогает, что одновременно с этим внутренний рынок в США довольно серьёзно вырос. Потребители видят, что есть довольно серьёзные опасения, что импорт будет закрыт, поэтому они пытаются пополнить свои запасы. Но в целом ситуация для нас довольно сложная, и мы очень внимательно за ней следим», — заявил глава компании.

ЕВРАЗ не планирует обращаться в суд, но уже обратился в соответствующие инстанции в США, чтобы исключить продукцию компании из списка пошлин. По словам Фролова, есть шанс, что продукция ЕВРАЗ НТМК будет исключена из этого списка.

В США компания поставляет полуфабрикаты на собственные предприятия. ЕВРАЗ владеет шестью заводами в Соединённых Штатах и Канаде. В 2017 году, по данным таможенной статистики, Россия поставила в США 4,1 млн тонн стальной продукции, в том числе полуфабрикаты на 1,6 млрд долларов. Пошлина в размере 25% на импорт стали и 10-процентная пошлина на алюминий были введены президентом США Дональдом Трампом 8 марта, ограничение начало действовать с 23 марта.