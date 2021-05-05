Глава екатеринбургского отделения «Мемориала» скончалась от коронавируса

Руководитель екатеринбургского отделения «Мемориала»* Анна Пастухова скончалась в больнице вечером 4 мая, со ссылкой на её коллег пишет E1.ru.

«Сегодня, 4 мая 2021 года, в реанимации клиники скончалась от ковида наша подруга и коллега, председатель Екатеринбургского “Мемориала”, член правления Международного общества “Мемориал” Анна Яковлевна Пастухова... Аня была одним из лидеров уральского мемориальского движения почти 29 лет. Человек неиссякаемой энергии и напора. Учитель. Хранитель памяти. Прощай, Аня, вечная тебе память», — написал в Facebook один из её соратников Андрей Блинушов.

По словам координатора проекта «Последний адрес» Елены Шукаевой, у Анна Пастуховой было диагностировано 75-процентное поражение лёгких.

Анна Пастухова была госпитализирована в конце апреля, её лечили в Госпитале ветеранов войн на Широкой речке. По словам коллег, всё это время её состояние было стабильно тяжёлым — до последнего ей подавали кислород, но восстановиться организм так и не смог.

* По решению Минюста России «Мемориал» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.