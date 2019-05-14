Глава Читы ушёл в отставку

14.05.2019 13:27
Глава администрации Читы (Забайкальский край) Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности, сообщает пресс-центр мэрии города.
«Руководитель администрации городского округа "Город Чита" Олег Васильевич Кузнецов с 15 мая подал заявление об уходе с должности по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Исполнять обязанности с указанной даты будет первый заместитель руководителя администрации Александр Сапожников.
Олег Кузнецов работал в администрации Читы с 2009 года, до этого являлся директором Читинского энергетического комплекса ТГК-14. С 4 ноября 2016 года был руководителем администрации городского округа «Город Чита».
Фото: «Чита.ру»