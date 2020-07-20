Глава Чечни Рамзан Кадыров попал под санкции США за нарушение прав человека

Соединённые Штаты Америки вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его «причастности к серьёзным нарушениям прав человека». Об этом 20 июля заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Это связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несёт ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — пояснил Помпео (цитата по РИА Новости).

Как передаёт информагентство Reuters, Помпео также обвинил Кадырова в том, что он использовал пандемию коронавируса как оправдание своих действий.

Санкции распространяются также на жену главы Чечни Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину. Им всем будет запрещён въезд на территорию США.