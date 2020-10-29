Глава Чечни Кадыров заявил о готовности покинуть пост из-за слов в адрес Макрона

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов уйти с должности, пострадать или отдать жизнь за свои высказывания в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, который раскритиковал радикальный исламизм. Об этом Кадыров написал в своём телеграм-канале, сообщает РБК.

«Молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — заявил глава Чечни, отметив, что готов повторить свои высказывания в отношении Макрона ещё тысячу раз.

Ранее Кадыров потребовал от Макрона прекратить, «пока ещё не поздно, провокации и нападки на веру», иначе он войдёт в историю как «президент, принимавший сумасбродные решения». Глава Чечни считает, что Макрон сам является главным «вдохновителем терроризма» во Франции, а его выступления в защиту карикатур на пророка Мухаммеда после убийства учителя в пригороде Парижа абсурдны.