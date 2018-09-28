Глава Бурятии предложил проверить всех учащихся на наркотики

Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании республиканской антинаркотической комиссии заявил о необходимости провести проверку на наркотики среди всех учащихся учебных заведений республики, пишет РБК.

«Надо провести поголовное, стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ссузов [средних специальных учебных заведений], первокурсников в вузах. Задача — выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал», — сказал глава республики.

Цыденов поручил Министерству образования региона подготовить график тестирования учащихся и посчитать, сколько средств для этого потребуется.

«Есть более современные методы выявления наркотиков, проще и дешевле. Прошу изучить их и подготовить предложения. Мы посмотрим, какие из них можно использовать в дальнейшем», — обратился он к представителям регионального Минздрава.

В России с 2013 года действует закон о добровольном тестировании школьников на наркотики и психотропные вещества. До 15 лет за детей решение о прохождении тестов принимают родители, после 15 лет — сами дети. Целью законопроекта заявлено выявление групп риска, а также своевременное оказание медицинской и психологической помощи учащимся, у которых тесты выявили положительный результат. Для получения медицинской и психологической помощи необходимо письменное согласие самого ребёнка или его родителей.