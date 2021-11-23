Глава Белоярского городского округа подал в отставку 

Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов решил подать в отставку. Это решение, по мнению политологов и коллег политика, может быть связано с прокурорской проверкой. На посту главы Андрей Горбов находится с 2018 года.

«Завершается важный этап моей жизни и карьеры. Это был сложный, но интереснейший период моей жизни. К этому решению я шёл давно, оно взвешенное и обдуманное. Планы об отставке были ещё в августе, но в преддверии отопительного сезона, а также сентябрьских выборов в региональные и федеральные органы власти, масштабной работы по переписи населения решение об отставке было отложено», — написал Андрей Горбов в своих соцсетях.

Как рассказал Znak.com депутат местной думы Иван Десятков, Горбов хотел, чтобы депутаты рассмотрели его заявление об увольнении по собственному желанию сегодня. Но дума решила отложить этот вопрос до рассмотрения доклада директора регионального департамента противодействия коррупции и контроля Ильхама Ширалиева.

В апреле 2021 стало известно о докладе Ширалиева, где он писал, что администрация Белоярского городского округа во главе с Андреем Горбовым провалила управление муниципальным имуществом, финансовыми ресурсами и обязательствами. Департамент противодействия коррупции выявил нарушения при расходовании средств сельскими управами, недочёты в сфере ЖКХ и дорожном строительстве, нехватку медперсонала, дефицит мест в школах и детских садах, а также отметил неэффективную работу по переселению жителей из аварийного жилья.

Временное исполнение обязанностей главы района возложено на первого заместителя Антона Полуяктова.