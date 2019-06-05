Глава Астраханской области ушёл в отставку

Путин принял отставку по собственному желанию временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова, пишет ТАСС. Морозов исполнял обязанности губернатора с 26 сентября 2018 года.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Бабушкин. С 2013 по 2018 год он являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). С 25 сентября 2018 года Бабушкин назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.