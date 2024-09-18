Глава Артёмовского задержан по подозрению в коррупции

18 сентября глава Артёмовского городского округа Константин Трофимов был задержан по подозрению в коррупции. Чиновнику вменяется получение взятки в особо крупном размере, сообщает ряд СМИ.

Известно, что задержание проводили оперативники полицейского главка и следователи из Первоуральска по причине связей Трофимова с местными силовиками.

Против Константина Трофимова дали показания сразу несколько руководителей местных муниципальных унитарных предприятий, подконтрольных главе города.

Администрация Артёмовского городского округа пока не прокомментировала ситуацию.

«Оперативное сопровождение следственных действий наших коллег из Следственного комитета осуществляют сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Работа находится на первоначальном этапе, поэтому более точные и подробные обстоятельства пока не разглашаются», — прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, что Константин Трофимов стал главой администрации городского округа в 2020 году, срок его полномочий составляет 5 лет.