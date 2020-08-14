Глава Артёмовского ушёл в отставку

Дума Артёмовского городского округа досрочно прекратила полномочия главы муниципалитета Андрея Самочернова, со ссылкой на спикера гордумы Константина Трофимова пишет Znak.com.

По его словам, мэр написал заявление об увольнении по собственному желанию, но на заседание не пришёл. Депутаты до сих пор не знают, из-за чего Самочернов решил уйти в отставку.

«Хотели бы послушать его, что случилось, но нет, без объяснений. Через его секретаря сообщили, что он уехал в Екатеринбург», — сказал Трофимов.

Он также заявил, что в течение 14 дней дума объявит конкурс на должность главы города.