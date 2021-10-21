Глава Алапаевска стал замминистра спорта Свердловской области

Глава Алапаевского района Константин Деев снялся с конкурса на пост главы муниципального образования и ушёл на повышение, став заместителем министра спорта Свердловской области, пишет ЕАН.

«Деев уже назначен, с 9 ноября выходит на работу в Минспорта. Губернатор Евгений Куйвашев наградил его знаком "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. В министерстве бывший глава будет заниматься и развитием спортивной инфраструктуры в селе, эту тему он очень хорошо знает. Принятое решение — нормальная ротация глав, Деев достоин роста. При этом на нового главу также возлагаются большие надежды», — пояснил собеседник издания в областном правительстве.