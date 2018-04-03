Глава Академии наук призвал отменить ЕГЭ

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, выступая на Московском экономическом форуме, заявил о необходимости отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и повысить престиж учёных, вернув «научную часть» в российские школы. Также Сергеев обратил внимание на проблему эмиграции из России квалифицированных кадров. Число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тысяч в 2013 году до 44 тысяч в 2016 году.

«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает», — цитирует Сергеева РБК.

В середине марта депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму проект закона, отменяющего ЕГЭ и возвращающего старый формат итоговых школьных экзаменов. В пояснительной записке к документу говорится, что ЕГЭ не обеспечивает «эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников», а его проведение требует «значительных расходов» госбюджета.

В Минобрнауки с предложениями депутатов об отмене ЕГЭ не согласны, отмечая, что он позволяет россиянам поступать в вузы «на равных условиях вне зависимости от места проживания», а также обеспечивает «прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся».