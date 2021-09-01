Гипс, день рождения кошки, торт и банты. Как встречает 1 сентября многодетная семья Гамаюновых из Нижнего Тагила

Тагильчанка Наталья Гамаюнова сегодня отвела в первый класс своего восьмого ребёнка. Маленькая Лиза последней в большой семье пошла в школу. Всего за парты сегодня сядут пятеро Гамаюновых. Журналисты АН «Между строк» провели утро 1 сентября в большой дружной семье и узнали, как собрать в школу пятерых учеников и не сойти с ума.

Наталья Гамаюнова воспитывает восьмерых детей. Старшие, Ваня и Злата, в этом году отправились в колледжи. 17-летний Иван будет учиться на штукатура в Екатеринбурге, а 16-летняя Злата — на музыканта в Нижнетагильском колледже искусств. Первенец Николай, ему 21 год, сейчас служит в армии, у него уже своя семья. Саша с сегодняшнего дня девятиклассник школы № 90. В 85-ю школу отправились семиклассница Света, четвероклассница Маша, третьеклашка Геля и первоклашка Лиза.



Света, Маша, Геля и их мама Наталья



По словам Натальи, решиться на большое потомство было непросто, но каждый день она убеждается в том, что дети — главное счастье.

«Я человек верующий, поэтому всё принимаю с мужеством. Сложно было решиться на рождение второго и третьего ребёнка. С четвёртым уже прошёл страх. Были разные периоды в жизни, бывало сложно, но дети — это то, что после нас останется. Никакой карьерой, никаким личностным развитием их не заменить. Я считаю, что если женщина без детей, но с успешной карьерой, то всё-таки она обделена», — говорит Наталья.

Утро 1 сентября у Гамаюновых началось в 07:00 с подготовки платьев, бантиков и со звуков фортепиано. В семье все играют на этом музыкальном инструменте. Наталья Гамаюнова поёт в церковном хоре храма Александра Невского и считает, что музыка очень важна в эмоциональном и интеллектуальном воспитании.

В музыкальной семье Гамаюновых все умеют играть на фортепиано. Вот и утро 1 сентября не обошлось без звуков этого музыкального инструмента. В музыкальной семье Гамаюновых все умеют играть на фортепиано. Вот и утро 1 сентября не обошлось без звуков этого музыкального инструмента

«Ни у кого из детей не было музыкальной одарённости, так же как и у меня. Всё это развивается. Музыка очень важна, она развивает всестороннюю личность. Если у кого-то начинаются какие-то проблемы с занятиями, мы все вместе садимся и начинаем эту проблему решать. Если что-то по сольфеджио непонятно, вместе наваливаемся и пишем эти диктанты», — рассказывает Наталья.

Помимо общеобразовательной и музыкальной школ, маленькие Гамаюновы занимаются спортом. Кто-то ходит в бассейн, кто-то играет в хоккей. Саша и Ваня, несмотря на юный возраст, уже сами зарабатывают. Всё лето мальчишки работали инструкторами на сплавах по Чусовой. Девочки помогают маме по хозяйству. Вот вчера все вместе делали заготовки и ревели, нарезая килограммы лука, рассказывает четвероклассница Маша.

Гамаюновы живут дружно. Старшие помогают мастерить поделки в школу младшим, проверяют у них домашнее задание, вместе учат таблицу умножения. Без небольших конфликтов, конечно, не обходится, как и в любой другой семье.

«Одноклассники сначала удивлялись, что у меня столько братьев и сестёр. Но со временем привыкли. Некоторые шутили: хорошо, что я один в семье. Честно говоря, я пока не встречала тех, кто говорит: вау, классно, я хочу столько же братьев и сестёр. Но для нас это норма», — говорит 16-летняя Злата.

1 сентября для семьи Гамаюновых — двойной праздник, отмечает третьеклашка Геля. Ведь у кошки Буси сегодня день рождения, она родилась ровно год назад. Дети вот так же собирались в школу, когда у старой кошки начались роды.



Кошка Буся отмечает сегодня свой день рождения



А ещё у Гамаюновых есть традиция в День знаний ходить всем вместе в парк, кататься на каруселях, прыгать на батутах. В обед — обязательное семейное чаепитие с тортом. В этом году его испекла бабушка. Десерт получился таким красивым и аппетитным, что кто-то из детей не дотерпел до обеда и уже с утра отрезал себе кусочек на пробу.



Бабушка испекла внукам торт. Он получился таким красивым и аппетитным, что кто-то из детей не дотерпел до обеда и уже с утра отрезал кусочек



Из-за коронавируса на школьную линейку сегодня попала только Лиза: в Свердловской области торжественное 1 сентября разрешили проводить лишь первоклашкам и выпускным классам. По дороге в школу Лиза рассказывает, как вчера с мамой ходила выбирать рюкзак. А перед этим навестила доктора, который всё-таки разрешил снять гипс с её правой руки. Первоклассница переживала, что придётся идти на линейку в День знаний с повязкой.

Первоклассница Лиза рада, что к 1 сентября ей сняли гипс. В нём она проходила два месяца Первоклассница Лиза рада, что к 1 сентября ей сняли гипс. В нём она проходила два месяца Первоклассница Лиза рада, что к 1 сентября ей сняли гипс. В нём она проходила два месяца Первоклассница Лиза рада, что к 1 сентября ей сняли гипс. В нём она проходила два месяца Первоклассница Лиза рада, что к 1 сентября ей сняли гипс. В нём она проходила два месяца Первоклассница Лиза рада, что к 1 сентября ей сняли гипс. В нём она проходила два месяца Первоклассница Лиза рада, что к 1 сентября ей сняли гипс. В нём она проходила два месяца

«Это у меня уже восьмая первоклассница, последняя. А переживаю, как в первый раз. И вроде бы всё знакомо, но всё равно сердце колотится. Волнительно осознавать, что у ребёнка начинается новый этап в жизни», — говорит мама Лизы.

На вопрос, как ей удалось собрать пятерых школьников и двоих студентов к началу учебного года, Наталья признаётся — непросто. Нынче очень помогли государственные выплаты на школьников. А бывали годы, когда финансово приходилось тяжело. При этом, говорит Наталья, помощь всегда приходила неожиданно и тяжёлые ситуации разрешались благополучно.