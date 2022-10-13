Гипермаркетам «Лента» и «Эконом» запретили продавать алкоголь в Свердловской области

В Свердловской области приостановлены лицензии на продажу алкоголя в торговых сетях «Эконом» и «Лента». Как сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, в деятельности ООО «Лента» и ООО «Верный» выявили грубые нарушения лицензионных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». Это явилось основанием для приостановления действия лицензий.

«На сегодняшний день приостановлено девять лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при организации услуг общественного питания. Продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговых сетей “Эконом” и “Лента”, а также в нескольких объектах общественного питания. Действие лицензий будет возобновлено после устранения допущенных нарушений», — уточнили в ведомстве.