Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в нескольких регионах России

В ряде российских регионов сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям, со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда пишет ТАСС.

«Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы. Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе», — сказал Вильфанд.

По данным синоптиков, в Астраханской области в апреле выпало всего 5 мм осадков — 26% от нормы. В Крыму осадков было ещё меньше — 25% от нормы.

Вильфанд назвал формирующиеся условия для почвенной засухи настораживающим фактором. Впрочем, по его мнению, дождливый май может исправить ситуацию. Пока метеорологи не спешат давать прогнозы по урожайности.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что в ближайшие дни на Урале и в Западной Сибири будет стоять аномально тёплая погода. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях ожидается более 25 градусов тепла, что на 7–10 градусов выше температурной нормы. В Омской и Томской областях столбик термометра поднимется до отметки в 30 градусов.