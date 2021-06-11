Гид по площадкам Дня молодёжи в Нижнем Тагиле

Программа проведения Дня молодёжи в 2021 году в Нижнем Тагиле утверждена, и уже можно выбирать мероприятия и площадки по вкусу. Праздник пройдёт 26 июня. Хедлайнером Дня молодёжи станет группа «Чарли» из Екатеринбурга, развлекать гостей будут и тагильские кавер-группы, а также диджеи Дмитрий Фреш и Ilya Calvados. «Афиша МС» составила удобный гид по всем площадкам дня.
Площадка на Лисьей горе
11:00–13:00 — соревнования по велоспорту Lisya Gora.
Площадка возле свето-музыкального фонтана
16:00–19:00 — соревнования по уличной атлетике (воркаут).
16:00–19:00 — развлекательная программа «МолодёжьЕсть» от ресторана «ЕмСам».
Главная сцена напротив свето-музыкального фонтана
14:30–15:30 — выступление участников клуба авторской песни «Зелёная лампа».
15:30–15:55 — чествование молодожёнов, расписавшихся 26 июня 2021 года.
15:55–16:00 — открытие праздничных мероприятий, посвящённых Дню молодёжи, с участием главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
16:00–17:30 — финал городского конкурса творчества студенческой и работающей молодёжи «Соцветие талантов».
17:30–19:15 — концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Нижнего Тагила и призёров конкурса «Притяжение талантов». Награждение призёров конкурсов «Притяжение талантов».
19:15–21:00 — выступление тагильских кавер-групп и группы «Чарли» (город Екатеринбург).
21:00–22:00 — OPEN AIR: DJ Дмитрий Фреш и DJ Ilya Calvados.
Набережная Тагильского пруда
16:00–19:00 — «Притяжение детства». Интерактивные площадки (тимбилдинг).
16:00–19:00 — выставка работ и мастер-классы тагильских художников и мастеров «АРТ-притяжение».
16:00–20:00 — чемпионат по уличным стилям танца (брейк-данс, хип-хоп, поппинг и др.).
Площадка возле бара Nebar
16:00–19:00 — силовое экстрим-шоу (армрестлинг, пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика).
Экстрим-площадка у Городского Дворца молодёжи
16:00–19:00 — соревнования по экстремальным видам спорта (скейтборд, BMX, самокаты, ролики и др.).
Также в течение всего дня будут проходить флешмобы, награждения победителей конкурсов, викторины и розыгрыши от спонсоров. А в Нижнетагильском государственном цирке с 13:00 до 15:30 состоится общегородской выпускной.