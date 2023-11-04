Гид по «Ночи искусств — 2023» 4 ноября в Нижнем Тагиле от «Афиши МС»

4 ноября в Нижнем Тагиле пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств — 2023». На разных площадках города будет много выставок, концертов, спектаклей, лекций и мастер-классов. Мы подготовили гид по интересным событиям этой ночи.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

18:00, 20:00. Экскурсия «По его Великого Государя Указу» (6+)

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

На экскурсии вы узнаете, какую роль сыграли уральские металлургические заводы на мировой политической арене в царствование императора Петра I.

18:30–20:30. Игра «Горы богатств» (12+)

Историко-краеведческий музей (Ленина, 1)

Почувствуй себя настоящим заводовладельцем и построй свой собственный горнозаводской округ в интеллектуальной экономической игре.

18:00, 19:00, 20:00, 21:00. Квест «Кулуары, полные тайн» (12+)

Выставочные залы музея-заповедника (Ленина, 1)

В течение всего вечера для посетителей каждый час будет проходить квест. Гости смогут разгадать шифр, распутать клубок тайн, заглянув во все вьюшки и камины, и открыть загадку старинной лестницы в здании заводоуправления.

22:00–23:00. Концерт «Ритм & блюз квартирник» (6+)

Выставочные залы музея-заповедника (Ленина, 1)

Для всех любителей джаза на «Ночи искусств — 2023» исполнит свои топовые композиции Анастасия Кэнди (CANDY), яркая и харизматичная вокалистка, профессиональный музыкант с обширным репертуаром из мировых хитов, исполняемых на шести языках.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

17:00. Программа «Осенние краски», камерный ансамбль оркестра «Демидов-камерата» (6+)

Органный зал в музее изобразительных искусств (Уральская, 7)

Камерный ансамбль оркестра «Демидов-камерата» исполнит популярную классику и произведения композиторов Агустина Лары, Эрнесто де Куртиса и Джакомо Пуччини. Солистка вечера — Анна Мартынова, сопрано.

17:50. Программа «Органная феерия», Наталья Воронина, орган (6+)

Органный зал в музее изобразительных искусств (Уральская, 7)

Органистка Наталья Воронина представит музыкальную программу из произведений И. С. Баха, М. Таривердиева, И. Брамса, П. И. Чайковского.

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР SAMORO.doc

18:00–18:30. «Выставка Четвёртого Ноября» (6+)

Мира, 49/24, 2 этаж

Открытие художественной выставки современного искусства нижнетагильских авторов, которое проведут творческий коллектив Сюр FM и Витя Повезло. Гости смогут познакомиться с самобытными работами тагильских художников и приобрести тиражные принты.

19:00–20:00. Этноджаз от квартета «ТДК» (6+)

Мира, 49/24, 2 этаж

Погрузиться в атмосферу этноджаза вы сможете на концерте квартета «ТДК». Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкальной гармонией.

20:00–21:00. Сюрреалистическая выставка «Настенный точечник| п. 1» (6+)

Мира, 49/24, 3 этаж

Открыть для себя искусство граффити вы сможете на персональной выставке творческого проекта Александры Гетке.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

15:00. Интеллектуальная адаптация игры «“Рюхи” — “культурные” слова» (0+)

Уральская, 4

На мероприятии гости смогут показать свои навыки сбивания с толку противника. В течение игры участникам нужно будет узнать значение «культурного» слова и придумать ему новое определение, сделав это более правдоподобно, чтобы запутать соперника. Изначально «Рюхи» — старинная русская игра, похожая на городки.

18:00. Спектакль по мотивам поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах» исполнит коллектив «Танцевальная компания “Невесомость”» (0+)

Уральская, 4

Гостей вечера ждёт пластическая интерпретация отрывка поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах» в исполнении артистов старшего состава коллектива.

21:00. «Дом, в котором страшно». Литературный вечер страшных историй (0+)

Уральская, 4

Завершите программу «Ночи искусств — 2023» вместе с леденящими душу историями от работников музеея. Ведущие расскажут о самых жутких домах, описанных в книгах.

15:00. Мастер-класс для детей «Теневой театр» (0+)

Уральская, 4

Маленькие гости создадут своих героев и разыграют перед зрителями настоящий спектакль.

16:30. Игровая программа «Зажигай, не отставай!»

Уральская, 4

Игровая программа от мамЭли и Маруси. Флешмобы, игры, танцы-повторяшки, интерактив.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

18:00, 21:00. Экспериментальный спектакль «Демон»

Ленина, 14

Зрители смогут погрузиться в атмосферу, культуру и природу Кавказа в спектакле по произведениям Михаила Лермонтова.

Подробные программы:

https://vk.com/@artmnt-vserossiiskaya-akciya-noch-iskusstv-2023 (музей изобразительных искусств)

https://vk.com/@ntmzgu-programma (музей-заповедник «Горнозаводской Урал»)

https://vk.com/wall-204530683_2367 (креативный кластер SAMORO.doc)