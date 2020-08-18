ГИБДД запретила неоднократно штрафовать водителей с одной камеры

В ГИБДД объяснили порядок вынесения штрафов с камер за превышение средней скорости, со ссылкой на ответ МВД эксперту, члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве заявили, что штрафовать водителей за превышение средней скорости по несколько раз с одной камеры на данный момент запрещено, сейчас подобная технология работает в Подмосковье, Татарстане, Смоленской области и ряде других регионов.

«В случае одновременной фиксации правонарушения средством автоматической фиксации, основанном на принципе измерения моментальной скорости, входящем в состав средства измерения, основанного на определении скорости транспортного средства на протяжённом участке, считаем возможным для привлечения к ответственности применение только одного из принципов измерения скорости движения», — говорится в сообщении МВД.

Ранее в некоторых регионах страны водители пожаловались, что получали несколько штрафов фактически за одно нарушение — в частности, автомобилист, проезжавший по платной трассе М11 в районе аэропорта Шереметьево, сначала получил одно постановление за превышение средней скорости (134 км/ч вместо допустимых 110 км/ч), а следом и второе постановление — уже за мгновенное превышение скорости. Фотографии постановления позже попали в сеть, и на них видно, что водитель на этом же участке ехал со скоростью 138 км/ч.

В Хабаровске при нарушении скоростного режима водитель получил сразу три постановления с одного отрезка: при ограничении 40 км/ч и дальнейших разрешённых на отрезке 60 км/ч водитель проехал со скоростью 109 км/ч. В итоге водителя дважды оштрафовали за превышение мгновенной скорости и один раз — за среднюю.