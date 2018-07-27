ГИБДД выступила с обращением к водителям Свердловской области в связи с жаркой погодой

Из-за жаркой погоды, установившейся в регионе, ГИБДД выступила с обращением к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, сообщается на сайте ведомства.

«В жаркую погоду число ДТП увеличивается, так как у водителей притупляется внимание, появляется сонливость, замедляется реакция. В таком состоянии водитель не может вовремя отреагировать на изменение дорожной ситуации», — говорится в заявлении Госавтоинспекции.

В ГИБДД отмечают, что особенное внимание к своему состоянию необходимо проявлять тем водителям, кто запланировал длительные поездки. Перед дорогой следует проверить техническое состояние автомобиля и работу системы кондиционирования, также быть более внимательными при проезде перекрёстков, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, в том числе перед пешеходными переходами, быть готовыми к внезапному выходу пешеходов на проезжую часть, особенно детей.

«Если же за рулем вы почувствовали головокружение, слабость, надо немедленно остановиться», — подчёркивают в ГИБДД.

Отмечается, что уже 29 июля в область придёт арктический фронт, из-за которого пойдут дожди и температура воздуха опустится до плюс 20 градусов днём и до плюс 7 — плюс 12 градусов ночью.