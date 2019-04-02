ГИБДД возобновила выдачу прав и регистрацию транспорта после технического сбоя

02.04.2019 14:26
Регистрационно-экзаменационные подразделения в Свердловской области вновь заработали, регистрируют автомобили и выдают водительские удостоверения в штатном режиме, сообщили в управлении регионального ГИБДД.
Напомним, утром 2 апреля подразделения МРЭО временно закрылись из-за сбоя.
«Техподдержка ищет причины неполадок и устраняет их», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.
К 13:30 работу системы наладили. Госавтоинспекция извинилась перед гражданами за неудобства.
В последний раз выдачу прав и регистрацию автомобилей в Госавтоинспекции приостанавливали в октябре 2016 года, тогда ГИБДД Екатеринбурга объяснила это техническими работами.
Фото: ZaRulem.ws