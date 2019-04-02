ГИБДД возобновила выдачу прав и регистрацию транспорта после технического сбоя

Регистрационно-экзаменационные подразделения в Свердловской области вновь заработали, регистрируют автомобили и выдают водительские удостоверения в штатном режиме, сообщили в управлении регионального ГИБДД.

Напомним, утром 2 апреля подразделения МРЭО временно закрылись из-за сбоя.

«Техподдержка ищет причины неполадок и устраняет их», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

К 13:30 работу системы наладили. Госавтоинспекция извинилась перед гражданами за неудобства.

В последний раз выдачу прав и регистрацию автомобилей в Госавтоинспекции приостанавливали в октябре 2016 года, тогда ГИБДД Екатеринбурга объяснила это техническими работами.