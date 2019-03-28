ГИБДД вернули право выдавать автомобилистам номера

Закон «О госрегистрации транспортных средств» исправят до его вступления в силу из-за неготовности регионов к изменению правил регистрации, пишет «Коммерсантъ».

Новые правила полностью исключали МВД из системы выдачи автономеров, но оказалось, что большинство регионов страны к такому не готовы — частные предприятия там не справятся с объёмом спроса. За четыре месяца до вступления закона в силу 11 регионов страны полностью готовы к его исполнению, 32 субъекта заявили о частичной негтотвности, а у жителей Чукотки и Ненецкого АО возможности получить знаки в частном порядке нет.

«В этих регионах пункты есть только в столицах либо крупных городах. Примерно в половине субъектов от регистрационных подразделений до пунктов изготовления знаков — более 100 км», — говорится в материалах к законопроекту.

Изменения дают автовладельцу право заказывать номер или в ГИБДД, или у частника на своё усмотрение. Если регистрационный знак получают в «неродном» регионе, автомобилисту придется обращаться в коммерческую фирму. На переходный период отвели год. Если 95% водителей станут печатать знаки самостоятельно, закон поправят в пользу частных организаций.

ФАС ограничила стоимость изготовления номера двумя тысячами рублей. В ГИБДД госпошлина по регистрации машины по «полному циклу» с выдачей знаков — 2,85 тысячи рублей, без выдачи — 850 рублей. Нововведения заработают с 4 августа 2019 года.