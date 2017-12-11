ГИБДД: В Нижнем Тагиле пешеходы чаще нарушают ПДД, чем водители

В минувшую пятницу сотрудники ГИБДД и ППС провели профилактический рейд на дорогах Нижнего Тагила. По официальной информации от городской ГИБДД, за четыре часа правоохранители выявили 137 нарушений правил дорожного движения. Из них 42 факта непредоставления водителями преимущества пешеходам и 51 случай нарушения ПДД пешеходами.

«Напоминаем пешеходам, что зона пешеходного перехода не является безопасной. Пешеход должен убедиться в безопасности перехода перед выходом на проезжую часть. При следовании с детьми необходимо объяснять, как правильно перейти проезжую часть дороги с соблюдением правил безопасного поведения на проезжей части. Обязательно в тёмное время суток пешеходам иметь на своей одежде световозвращаюшие элементы», — предупреждают в Госавтоинспекции.

Всего на время рейда выставлялись 47 нарядов, было задействовано 152 сотрудника и 16 патрульных автомобилей.