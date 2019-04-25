ГИБДД ужесточит выдачу водительских прав

ГИБДД анонсировала новые предложения в рамках реформы системы обучения водителей, рассказал «Коммерсанту» замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин.

В ведомстве задумались о запрете обменивать иностранные водительские права на российские без обучения, а также об ужесточении контроля за водителями грузовиков и автобусов. По словам Шеюхина, в последнее время аварийность на дорогах растёт именно по вине водителей автобусов и большегрузов, в связи с этим в ведомстве решили ужесточить правила для получения категории D: водитель должен иметь стаж вождения не меньше года в категориях B, C1 (грузовики 3,5–7,5 тонн) или D1 (автобусы для перевозки до 16 пассажиров).

Кроме того, Госавтоинспекция задумалась о введении обязательного обучения в автошколе и последующей сдаче экзамена при обмене прав иностранного образца на российские. Сейчас, если права соответствуют Венской конвенции о дорожном движении, учиться не нужно — водителю достаточно сдать экзамен.

Другой блок изменений коснётся кандидатов в водители: сегодня ученик может сдать экзамен в своей автошколе или самостоятельно в любом подразделении. Последнюю возможность ГИБДД хочет исключить, поскольку ученики нередко пытаются купить экзамен в других школах.