ГИБДД Свердловской области выпустила предупреждение об опасности на дорогах весной

Управление ГИБДД по Свердловской области выпустило предупреждение для водителей и пешеходов о непростой ситуации на дорогах в период межсезонья, сообщает отдел пропаганды ведомства.

По статистике Госавтоинспекции, весна является непростым временем для участников дорожного движения из-за заморозков, обильного таяния снега, возможных осадков и плохой видимости на дорогах. В межсезонье регистрируется рост ДТП, в том числе с тяжёлыми последствиями. Это связано с перепадами температур воздуха, особенно по ночам, когда дорога покрывается ледяной коркой, а также с ранней сменой резины на летнюю. Из-за образовавшейся на дороге грязи, которая попадает на стёкла авто в дневное время, может также снизиться обзор для водителя.