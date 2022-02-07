Общество

ГИБДД Свердловской области разработала систему по поиску угнанных машин 

07.02.2022 09:23
ГИБДД Свердловской области разработала систему по поиску угнанных машин 

Госавтоинспекция Свердловской области будет работать с использованием системы «Паутина». Специальное программное обеспечение будет анализировать данные с дорожных камер и позволит сотрудникам определять в потоке действующих и потенциальных правонарушителей. 

Система будет работать через приложение и передавать сотрудникам ДПС данные с видеокамер, проверяя информацию об автомобилях и водителях. У полицейских появится возможность в режиме реального времени отслеживать автомобили без регистрации, автомобили-двойники, водителей без прав, а также злостных нарушителей или лиц, склонных к употреблению наркотиков.

Как заявил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов, система хорошо зарекомендовала себя, а за время тестовой работы комплекс выявил более тысячи автомобилей, подлежащих проверке. 

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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