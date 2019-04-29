ГИБДД создаст базу данных злостных нарушителей ПДД

ГИБДД намерена создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав, со ссылкой на главу управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Романа Мишурова пишут «Известия».

По его словам, база позволит компаниям проверять соискателей на злостные нарушения и лишение прав.

«В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах», — подчеркнул он.

Мишуров уточнил, что ведомство планирует ввести запрет на трудоустройство в сферу пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД и тех водителей, которых лишали прав.

Ранее ГИБДД анонсировала новые идеи в рамках реформы системы обучения водителей: ведомство предложило запретить обменивать иностранные водительские права на российские без обучения, а также ужесточить контроль за водителями грузовиков и автобусов. Другой блок изменений коснётся кандидатов в водители: сегодня ученик может сдать экзамен в своей автошколе или самостоятельно в любом подразделении — последнюю возможность ГИБДД хочет исключить, поскольку ученики нередко пытаются купить экзамен в других школах.