ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, со ссылкой на проект постановления правительства пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, МВД также готовит новый общедоступный сервис, который позволит гражданам по VIN-номеру выяснить, где автомобиль проходил техосмотр и когда закончится диагностическая карта.

Сведения о ТО также будут передаваться страховщикам. Согласно документу, страховые компании должны будут аннулировать полис в случае отсутствия машины на техосмотре. По словам самих страховщиков, это сделать невозможно, поскольку по закону об ОСАГО компания не может расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке.