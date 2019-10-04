ГИБДД: С начала года в Свердловской области в ДТП погиб 231 человек

Согласно статистике ГИБДД, с начала года в Свердловской области выросло число смертельных ДТП. С января по август 2019 года в авариях погиб 231 человек, из них 16 в Нижнем Тагиле.

По данным ведомства, с начала года в области зарегистрировано 1897 аварий, в которых пострадали 2449 человек. В Нижнем Тагиле было зарегистрировано 160 ДТП, различные травмы получили 215 человек.

В четырёх месяцах из шести показатели по смертельным ДТП в Свердловской области хуже, чем за аналогичные периоды 2018 года.