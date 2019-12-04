ГИБДД разрешила помещать спецзнак на автомобили с беременными и детьми

Госавтоинспекция считает возможным размещать знак «Перевозка детей» на легковые автомобили, в которых едут беременные женщины и несовершеннолетние пассажиры, со ссылкой на ответ главы ГИБДД Михаила Черникова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова пишет РИА Новости.

«Полагаем возможным применять опознавательный знак "Перевозка детей" на легковых автомобилях граждан, в которых индивидуально перевозятся несовершеннолетние или находятся беременные женщины, в качестве средства добровольного размещения», — сказано в письме Черникова.

Ранее Милонов предлагал главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос о разработке специальных знаков, которые предупреждали бы участников движения о том, что в машине находится беременная женщина или молодая мать. По мнению депутата, это способствовало бы повышению безопасности на дорогах и предотвращению многих дорожных конфликтов.