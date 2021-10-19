ГИБДД призвала водителей Свердловской области поставить зимние шины

Управление ГИБДД по Свердловской области призвало водителей установить зимние шины на колёса автомобилей из-за предстоящей смены погоды, сообщает пресс-служба ведомства.
В управлении ссылаются на прогноз синоптиков о том, что с 20 октября в регионе ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, а затем наступят заморозки.
«Установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и даже ДТП на скользкой и заснеженной дороге. Зачастую именно в период выпадения первых осадков, наступления первых заморозков водители провоцируют массу мелких ДТП и заторовые ситуации в крупных городах региона. Поэтому уже сейчас, заранее, Госавтоинспекция рекомендует сменить стиль вождения на более аккуратный, исключающий резкие манёвры и торможения», — сказали в ГИБДД.
В управлении ГИБДД напомнили, что в октябре 2020 года, когда произошла смена сезона, было зарегистрировано 158 ДТП, сопутствующим фактором которых стали летние шины. В этих ДТП погибли 20 человек, 194 получили травмы.