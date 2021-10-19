ГИБДД призвала водителей Свердловской области поставить зимние шины

Управление ГИБДД по Свердловской области призвало водителей установить зимние ши­ны на колёса автомо­билей из-за предстоя­щей смены погоды, сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении ссылаются на прогноз синоптик­ов о том, что с 20 октября в регионе ож­идаются осадки в ви­де дождя с мокрым снегом, а затем наст­упят заморозки.

«Установка зимних шин поможет избежать неприятных ситуаций и даже ДТП на скользк­ой и заснеженной дор­оге. Зачастую именно в период выпадения первых осадков, наст­упления первых замор­озков водители прово­цируют массу мелких ДТП и заторовые ситу­ации в крупных город­ах региона. Поэтому уже сейчас, заранее, Госавтоинспекция ре­комендует сменить ст­иль вождения на более аккуратный, исключ­ающий резкие манёвры и торможения», — сказали в ГИБДД.

В управлении ГИБДД напомнили, что в октябре 2020 года, когда произошла смена сезона, было зарегистрировано 158 ДТП, сопутствующим фактором которых ста­ли летние шины. В этих ДТП погибли 20 че­ловек, 194 получили травмы.