ГИБДД приготовила новые штрафы для водителей

Министерство внутренних дел России разместило на сайте regulation.gov.ru проект новой редакции перечня неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию автомобилей, пишет «Коммерсантъ».

Документ унифицирует требования Технического регламента таможенного союза (ТР-ТС) «О безопасности колёсных транспортных средств» 2011 года с Правилами дорожного движения. Сейчас в ПДД нет нормы, запрещающей эксплуатацию автомобилей с резиной не по сезону. Требования предусматривают запрет на использование шипованных покрышек с июня по август и летних — с декабря по февраль. Кроме того, сотрудники ДПС получат право штрафовать водителей за установку зимней резины только на одну ось, а также за использование размерности колёс, которые не предусмотрены автопроизводителем. Кроме того, ранее в Министерстве транспорта заявляли о невозможности введения ограничений на шины не по сезону из-за «разных погодно-климатических условий» в России и «значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов».

В поправках, разработанных МВД, также приводится список других условий и неисправностей, при которых запрещается езда на автомобиле: например, водителя смогут оштрафовать за установку в головные фары нештатных ксеноновых ламп, за деформацию или трещины в элементах рулевого управления, а также за коррозию на деталях тормозной системы, которая может нарушить её герметичность.

Ранее стало известно о том, что масштабные поправки в Правила дорожного движения подготовило Министерство транспорта России. Они предусматривают изменения правил стоянки и остановки, накладывают ограничения на максимальную скорость некоторых видов транспортных средств, а также вводят новые стандарты тонировки автомобильных стёкол.