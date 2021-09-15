ГИБДД предупреждает водителей Свердловской области о возможном появлении на дороге диких животных

ГИБДД просит водителей Свердловской области быть внимательнее на дорогах — в связи с осенней миграцией животных на трассах могут появляться лоси, которые нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями, сообщает региональное управление ГИБДД ГУ МВД России.
«С начала года на дорогах региона произошло, только по официальным данным, 448 наездов как на диких, так и на домашних животных, в результате 13 ДТП два человека погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребёнок. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием животных (11) произошло в тёмное время суток и в сумерки на дорогах регионального или межмуниципального значения», — заявили в ведомстве.
Госавтоинспекция предупреждает: при движении на автотрассах в тёмное и сумеречное время необходимо быть внимательными, осторожными и обеспечивать скоростной режим, позволяющий при возникновении опасности предпринять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Особенно это касается участков дорог, которые отмечены специальным дорожным знаком «Дикие животные».
«Напоминаем, что дорожный знак 1.27 "Дикие животные" является предупреждающим и носит информационный характер, предупреждая водителя о возможном появлении на проезжей части диких животных, так как данная территория может входить в маршрут их миграции. Нередко водители не уделяют этому дорожному знаку должного внимания, а ведь последствия происшествий с участием диких животных очень серьёзные. Поведение животных непредсказуемо. К тому же, если ДТП произошло в зоне действия знака "Дикие животные", представителями природоохранных структур на водителя налагается крупный денежный штраф. За оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток. Чтобы избежать негативных происшествий на дороге, нужно строго соблюдать требования Правил дорожного движения, скоростной режим, чтобы у водителя всегда была возможность вовремя остановиться. Особо внимательными следует быть в местах установки дорожных знаков "Дикие животные"», — отметили в ГИБДД.