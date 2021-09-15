ГИБДД предупреждает водителей Свердловской области о возможном появлении на дороге диких животных

ГИБДД просит водителей Свердловской области быть внимательнее на дорогах — в связи с осенней миграцией животных на трассах могут появляться лоси, которые нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями, сообщает региональное управление ГИБДД ГУ МВД России.

«С начала года на дорогах региона произошло, только по официальным данным, 448 наездов как на диких, так и на домашних животных, в результате 13 ДТП два человека погибли и 17 получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребёнок. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием животных (11) произошло в тёмное время суток и в сумерки на дорогах регионального или межмуниципального значения», — заявили в ведомстве.

Госавтоинспекция предупреждает: при движении на автотрассах в тёмное и сумеречное время необходимо быть внимательными, осторожными и обеспечивать скоростной режим, позволяющий при возникновении опасности предпринять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Особенно это касается участков дорог, которые отмечены специальным дорожным знаком «Дикие животные».