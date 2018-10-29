ГИБДД предупреждает водителей Нижнего Тагила о мокром снеге и гололёде

На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидаются обильные снегопады, ветер и гололёд. Ночью и днём температура воздуха будет попеременно то опускаться, то подниматься выше ноля градусов по Цельсию. Такие погодные условия могут привести к авариям на дорогах, предупреждает водителей свердловская ГИБДД. В ведомстве напоминают, что в первую очередь гололёд появляется на мостах и в низинах, и просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию, а также, наконец, заменить летнюю резину на зимнюю тех, кто этого ещё не сделал.

Позаботиться о своей безопасности на дорогах стоит и пешеходам, отмечают в ГИБДД. При движении по пешеходным переходам нужно учитывать расстояние до приближающихся автомобилей с учётом изменившихся условий погоды. Рекомендуется также использовать светоотражающие элементы в одежде при прогулках по улицам в тёмное время суток.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 29 октября, в Нижнем Тагиле днём ожидается ноль градусов, ночью — минус шесть. Завтра днём в городе немного похолодает и столбик термометра опустится до минус двух градусов.