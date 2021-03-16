ГИБДД предупредила водителей о гололёде на дорогах Свердловской области

Управление ГИБДД Екатеринбурга предупредило водителей и пешеходов об осложнённой ситуации на дорогах из-за образовавшегося гололёда, сообщает отдел пропаганды ведомства.

По словам представителей Госавтоинспекции, это связано с перепадами температур: в ближайшие дни в столице Урала днём температура воздуха будет держаться на отметке 0…+3 градуса, а ночью опустится до –5…–7 градусов, из-за чего на дорогах и тротуарах образуется наледь. В ГИБДД попросили горожан быть внимательными на проезжей части.

«Водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких манёвров — торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны. Следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми остановиться в случае появления на дороге пешеходов», — предупредили в ведомстве.

Пешеходам также советуют быть осторожными. В середине февраля горожане чаще обращались в травматологию из-за сильного гололёда на тротуарах, который образовался вслед за потеплением. По информации травмпункта № 2 городской больницы № 36, тогда ежесуточно к ним обращались 100–110 горожан с травмами после падения.