ГИБДД предложила ввести штраф за опасное вождение на дорогах

Госавтоинспекция разработала законопроект, вводящий штраф за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей, сообщил ТАСС глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введён в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тысяч рублей», — сказал Черников.

Он отметил, что в Госдуму внесены разработанные другими ведомствами законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения.

«Например, это законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути: предлагается увеличить штраф за нарушение до 5 тысяч рублей», — сказал Черников.

По его словам, Минтранс также разработал проект закона, касающийся установления ответственности перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей.