ГИБДД предложила разыгрывать номера для машин на аукционе и встраивать в них чипы

Глава ГИБДД России Михаил Черников анонсировал нововведения для автовладельцев в области регистрации машин, пишет «Коммерсантъ».

Среди прочего, ведомство прорабатывает вариант встраивания электронных чипов — радиометок — в государственные регистрационные знаки. По мнению Черникова, это позволит улучшить работу систем фотовидеофиксации.

«Также в рамках проекта закона "О регистрации транспортных средств" планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится»,—рассказал глава ГИБДД.

Он объяснил, что желаемые номера будут разыгрываться на аукционе, что, по его мнению, позволит исключить «коррупционные моменты».

Кроме того, ГИБДД хочет решить проблему автомобилей, находящихся в залоге у банков.

«Раньше залог регистрировался в ГИБДД, такую машину нельзя было снять с учёта, потом эта процедура была упразднена. В результате может возникнуть ситуация, когда человек купил автомобиль, а тот оказался в залоге у кредитной организации»,— сказал Черников.

В таких случаях, пояснил он, машина возвращается в собственность кредитной организации.